Giro di vite della Polizia locale di Moncalieri: in poche ore scoperte 20 auto con le revisioni scadute

Un sabato pomeriggio di controlli è stato sufficiente per scovare in poche ore oltre venti trasgressori del codice della strada. La Polizia locale di Moncalieri ha scoperto ben venti auto che circolavano con le revisioni scadute e due che non avevano provveduto a rinnovare l'assicurazione.

Multa e fermo del mezzo

Ovviamente per tutti è scattata inevitabile multa, oltre al fermo del mezzo. Con le telecamere poste ai varchi della città, in grado di leggere le targhe, giungono segnalazioni puntuali alla centrale operativa.

E farla franca diventa sempre più difficile per quei proprietari che tentano di fare i furbi o che magari sono stati anche solo distratti.