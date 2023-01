Scuola, dalla Regione 430mila euro per riattivare l'ascensore sociale che passa tra i banchi

"Contrastare la povertà educativa dei bambini oggi, significa creare le basi per ridurre la povertà economica degli adulti di domani: la scuola deve tornare ad essere un ascensore sociale che non lascia indietro nessuno, superando quel sistema che negli anni ha anestetizzato i nostri giovani. Ritengo indispensabile investire su chi ha voglia di crescere, alimentando le capacità dei più bravi e sostenendo i più fragili". Così Elena Chiorino, assessore all'istruzione e merito della Regione Piemonte, ha commentato lo stanziamento di 430mila euro per 21 progetti che riguardano la scuola sul territorio.