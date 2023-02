"A fianco di Alfredo", protesta degli anarchici davanti all'Amministrazione Penitenziaria: corteo verso il Campus [VIDEO]

Sono quarantina gli anarchici che questo pomeriggio hanno dato il via ad un presidio in corso Belgio 15, davanti alla sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per protestare contro il 41bis ad Alfredo Cospito. L'anarchico è in sciopero della fame da 100 giorni per dire no al regime di carcere duro a cui è sottoposto.

I manifestanti hanno esposto gli striscioni "A fianco di Alfredo, a fianco di chi lotta" e "41 bis = tortura".

Bus e macchine deviate