Cittadini digitalizzati, il Comune di Beinasco attiva 200 caselle di posta elettronica certificata gratuite

Il Comune di Beinasco , per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, ha aderito, tramite delibera di Giunta, alla convenzione Anutel - Namirial Spa per l’attivazione di 200 caselle di Posta Elettronica Certificata “SpidMail”, da assegnare gratuitamente ai propri cittadini contribuenti che ne faranno richiesta.

La casella di Posta Elettronica Certificata non comporta alcun costo per il cittadino per il primo anno di attivazione e potrà essere revocata in qualunque momento attraverso il servizio di assistenza Namirial.