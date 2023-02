La zona ovest vuole prolungare la metro fino a Rivoli centro. Ma il ministro Salvini deve mettere 250 milioni

I tempi

Tre stazioni fino a Rivoli centro

Finito questo cantiere, l'obiettivo è di aprirne un altro per collegare Collegno con il centro di Rivoli. Il progetto preliminare prevede tre stazioni (Cascine Vica- San Paolo-Rivoli centro) per un tracciato lungo circa un chilometro e 700/800 metri. Per realizzare questa parte di infrastruttura servono 250 milioni di euro. "Dal punto di vista ingegneristico - ha spiegato l'AD di InfraTo Bernardino Chiaia - il pezzo verso Rivoli centro è il prolungamento ovvio e naturale su corso Francia. Trasportisticamente Rivoli promette per l'attrattività legata al Castello". Insomma quel tratto promette bene, sia per i residenti che per i turisti diretti al museo di arte moderna.