Coppa Italia di basket, a Torino sale la febbre da Final Eight: "Sarà una festa, finale già sold out"[VIDEO e FOTO]

Mancano meno di due settimane, ma a Torino si respira già l'aria di Coppa Italia. Si svolgeranno infatti dal 15 al 19 febbraio le Frecciarossa Final Eight, appuntamento che permetterà alle otto squadre migliori del girone d'andata del campionato di basket di sfidarsi al Pala Alpitour per alzare al cielo la coppa.

Testimonial d'eccezione quel Carlton Myers leggenda della pallacanestro italiana, scelto dalla Lega come ambassador dell'edizione numero 47. Quest’edizione, che riporta il grande basket a Torino dopo 11 anni, ha già messo a segno un primo, importante risultato: per la finale di domenica 19 febbraio sono stati venduti tutti gli 11 mila posti disponibili, mentre sono rimasti pochi biglietti per le semifinali di sabato 18 febbraio. A disposizione del pubblico ancora tagliandi per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, nelle quali si disputeranno i quarti di finale.

Gandini: "Siamo già soddisfatti"

"Posso già dirmi soddisfatto per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme alla Regione Piemonte, al Comune di Torino, alla Camera di Commercio, alla FIP regionale e all’ufficio scolastico regionale, oltre al nostro Advisor Infront, a tutti gli sponsor e alla squadra LBA, nel trasformare un evento sportivo in una manifestazione di cultura, solidarietà, divertimento, ben oltre il puro aspetto agonistico" ha commentato Umberto Gandini, presidente LBA. "Rispetto al passato, abbiamo puntato su Torino, una città da cui mancavamo da 11 anni e questo ha rappresentato di per sé una grande sfida: posso dire che l’abbiamo già vinta, con il sold-out della finale e le semifinali verso il “tutto esaurito” ha proseguito Gandini.

E la città si animerà già a partire da martedì 14 febbraio, con un programma di eventi collaterali. Infine Gandini ha rivolto un pensiero a Carlton Myers, scelto come ambasciatore: "Incarna perfettamente tutti i valori della nostra pallacanestro”.

Le squadre che si sfideranno al Pala Alpitour

Otto, ovviamente, le squadre che si sfideranno al Pala Alpitour: EA7 Emporio Armani Milano, Germani Brescia, Carpegna Prosciutto Pesaro, Openjobmetis Varese, Virtus Segagredo Bologna, Umana Reyer Venezia, Bertram Yachts Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino.

Meyers: "Sono emozionato"

E grande è stata l'emozione per chi, oggi, a Palazzo Madama a Torino, ha nuovamente toccato con le sue mani la Coppa Italia: Carlton Myers. Uno dei più grandi giocatori della storia del nostro basket, oro Europeo nel 1999, portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Detentore del record di tutti i tempi per punti segnati su gara singola in Serie A con gli 87 realizzati contro Udine. "Non mi aspettavo quest'accoglienza, sono tornato indietro nel tempo. Questo ambiente, Palazzo Madama, è bellissimo e ha 2.000 anni di storia. Sono contento di essere ambassador delle Final Eight della Coppa Italia, è un trofeo a cui sono particolarmente legato perché è il primo che ho vinto. E ho sofferto per vincerlo".

Lo Russo e Cirio, soddisfazione bipartisan

Soddisfatto di poter abbracciare un grande evento come le Final Eight di basket il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Siamo lieti di accogliere le otto migliori squadre nazionali del girone di andata che dal 15 al 19 febbraio si affronteranno per conquistare la Coppa Italia di pallacanestro. Dopo le edizioni del 1972, 2011 e 2012 il torneo torna nella nostra città". "La vocazione dei nostri impianti a ospitare grandi eventi è ormai consolidata e tutti i dati a nostra disposizione ci dicono che la capacità di attrarre appuntamenti come questo sono sia una fonte di ricadute importante per il territorio che un’occasione di avvicinare sempre più i cittadini allo sport praticato, oltre che a quello visto dagli spalti. Per questo non possiamo che salutare con gioia l’arrivo di sportivi e tifosi che potranno apprezzare tutte le eccellenze che il Piemonte ha da offrire” è il pensiero del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Torino si conferma città capace di attrarre, gestire con successo e valorizzare al meglio grandi eventi, non solo sportivi. Anche in questa occasione cercheremo di sfruttare al massimo l’opportunità offerta dalle Final Eight per presentare a turisti e appassionati sportivi le bellezze del nostro territorio e le nostre migliori produzioni locali, a partire dalle proposte dei Maestri del Gusto” ha invece detto il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina.

Basket Torino: "Onorati, vogliamo tornare nell'Olimpo"

"Siamo onorati che un evento cosi importante si svolga a Torino, è una piazza importante che anche se non è ancora nell'Olimpo del basket è riconosciuta come una realtà in grado di esser un gran palcoscenico. Noi come basket Torino siamo contenti di poter avere un evento cosi in una delle tante strutture che la città può offrire: per noi può essere un volano, magari tra non molto anche noi torneremo a giocare le final" ha affermato Valeriano D'Orta, direttore sportivo della Reale Mutua Basket Torino.