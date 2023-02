Da Sanremo a Stupinigi: Madame tra i protagonisti della prossima edizione del Sonic Park

Giovane, talentuosa, originale. Madame, cantautrice vicentina che con la sua Sciccherie nel 2019 ha raggiunto di colpo la popolarità, la prossima settimana torna al Festival di Sanremo per la seconda volta dopo aver collezionato 33 certificazioni tra platino e oro e annuncia i concerti dell’estate 2023.

Appuntamento l'8 luglio

Sarà proprio quello di Stupinigi Sonic Park, l’8 luglio 2023, il palcoscenico per il debutto di Live 2023, un concerto che promette energia travolgente, ritmo incessante, grande intensità e amore infinito sul palco allestito nel retro della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Francesca Celearo, questo il nome di Madame all’anagrafe, si racconterà in musica nella sua dimensione più libera, con il suo stile unico che trasforma le parole in un flusso musicale, da sempre in lotta con sé stessa, tra la sua ansia e la voglia di accettarsi per quello che si è.

Primo grande nome italiano

Dopo gli annunci di Simply Red, Placebo e Sting, arriva per Sonic Park Stupingi il primo nome italiano. Organizzato da Reverse nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi il festival si conferma così come una delle migliori venue italiane per la musica dal vivo grazie a una location straordinaria e a un’organizzazione di profilo internazionale: un’occasione perfetta per aggiungere all’emozione della musica dal vivo tutta la suggestione e l’incanto di Stupinigi, residenza reale e patrimonio Unesco dell’Umanità.