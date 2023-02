Vattimo, condannato a due anni l'assistente per circonvenzione di incapace

Circonvenzione di incapace. Il tribunale di Torino ha inflitto una condanna a due anni a Simone Caminada, assistente e compagno di Gianni Vattimo: secondo l'accusa avrebbe approfittato delle fragilità del professore per interessi personali ed economici.

In aula non era presente il noto filosofo, che nei mesi scorsi ha sempre difeso Caminada, dicendo di non essere mai stato raggirato dal suo assistente.