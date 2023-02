Tornano a Nichelino i Progetti di Pubblica Utilità: ripuliti viali e vialetti da foglie e sporcizia

A partire da lunedì l’obiettivo è stato occuparsi della raccolta delle foglie lungo viali e vialetti e i risultati sono già visibili, come dimostrano le foto che corredano questo articolo. "Questo è il quarto progetto consecutivo, il secondo autofinanziato, che ci permette di fornire una duplice risposta ai cittadini: da un punto di vista lavorativo e da quello dell’igiene urbana e della piccola manutenzione", ha aggiunto Verzola.

Verzola: "Offerte oltre venti occasioni di lavoro"

"Come Amministrazione siamo davvero orgogliosi di poter dare continuità a queste importanti progettualità, anche perché posso assicurare che non è assolutamente così semplice la loro genesi - ha aggiunto - Nonostante ciò, abbiamo sempre voluto contraddistinguerci per l’impegno e per l’attenzione che destiniamo alle tematiche lavorative e continueremo a farlo per raggiungere risultati come quelli di quest’anno, nel quale siamo riusciti a inquadrare lavorativamente più di venti cittadini e cittadine nichelinesi tra PPU e Cantieri di Lavoro".