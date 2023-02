Venaria, via al bando per la costruzione del nuovo ponte sul torrente Ceronda

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione del Nuovo Ponte sul torrente Ceronda nel Comune di Venaria Reale e per le altre opere necessarie a migliorare l’accessibilità della Reggia di Venaria da nord.

Il bando prevede un importo di lavori pari a 6.762.299 euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il tempo previsto per i lavori sono 540 giorni, tempi riducibili sulla base dei criteri di gara oggetto di offerta.

Sulla base del protocollo di intesa siglato fra Città metropolitana di Torino, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Comune di Venaria Reale, il Consorzio si è occupato della progettazione esecutiva delle opere, mentre la Città metropolitana di Torino ha assunto il ruolo di stazione appaltante, previa approvazione e validazione del progetto esecutivo delle opere, e successivo compito di realizzazione e acquisizione definitiva a patrimonio stradale dell'Ente.

"La Città metropolitana nel ruolo di stazione appaltante" spiega il vicesindaco metropolitano di Torino Jacopo Suppo "conferma l’importanza strategica del nostro Ente nel promuovere lo sviluppo del territorio. Finalmente, dopo anni di attesa, verrà realizzata un’opera la cui importanza non è solo legata alla viabilità ma a un complessivo riassetto dell’area, di messa in sicurezza e di valorizzazione turistica”.

In base al progetto approvato il vecchio ponte "Castellamonte" sarà abbattuto e sostituito con un manufatto che risponderà ai moderni criteri normativi di sicurezza strutturale e idraulica.

Si tratta di un progetto molto atteso e che ha avuto una lunga gestazione con l'obiettivo di rendere facilmente e gradevolmente raggiungibile e fruibile un complesso di opere (la Reggia, il centro storico del Comune di Venaria ed il Parco della Mandria) e che prevede oltre alla costruzione del nuovo ponte sul Ceronda una nuova sistemazione viaria della Strada provinciale 1.

Per il progetto del nuovo ponte è prevista la collocazione in asse al viale Castellamonte, in modo che il visitatore che attraversa il torrente Ceronda non abbia ostacoli alla vista verso la Reggia. Le fasi esecutive di questa soluzione prevedono la demolizione preventiva dell'attuale ponte Castellamonte (comunque necessaria per la messa in sicurezza idraulica) sostuito per il periodo dei lavori da un ponte preovvisorio per limitare i disagi al traffico Il ponte nuovo sarà compreso tra due rotatorie: una in sponda sinistra da realizzarsi sulla Sp 1 delle Valli di Lanzo (denominata rotatoria Stefanat) e una in sponda destra (denominata rotatoria Castellamonte).

Il bando scade entro le ore 9 del 20 marzo 2023 e prevede per le imprese che desiderano partecipare un sopralluogo obbligatorio (da richiedere entro il 9 marzo 2023).