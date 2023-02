I carabinieri di Moncalieri sventano l'ennesima truffa ai danni di anziani

Ennesimo caso di truffa ai danni di anziani nel territorio della cintura sud di Torino, ma per fortuna stavolta l'intervento dei carabinieri ha fatto sventare il tentativo.

E' capitato alcuni giorni fa in strada Genova a Moncalieri, dove una signora di una certa età ha ricevuto la chiamata dei malviventi che hanno tentato di raggirarla con la storia del figlio rimasto coinvolto in un incidente e per questo bisognoso di soldi per evitare guai e chiudere il contenzioso con il proprietario dell'altra auto.

Decisiva la chiamata al figlio

La donna subito ha detto sì, ma poi in attesa dell'arrivo a casa di un fantomatico avvocato che avrebbe fatto da mediatore, ha pensato bene di provare a chiamare il figlio. Che subito le ha detto che non gli era successo nulla. Scoperto l'inganno, sono stati immediatamente allertati i carabinieri e i malviventi, con l'arrivo delle pattuglie, hanno pensato bene di desistere dal loro intento e non si sono presentati all'appuntamento.