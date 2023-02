Barriera, nuove cucine nel centro di accoglienza dei poveri e clochard grazie ai Lions

Sabato taglio del nastro della prima delle 8 cucine attrezzate, donate dal Distretto Lions 108-Ia1 (Torino, alto Piemonte e Valle d’Aosta) al Centro di accoglienza "Housing Cimarosa". In via Ghedini 2 sono ospitate, a rotazione, sei famiglie numerose in grave difficoltà con bambini anche piccoli.

Il 18 febbraio alle ore 11, alla presenza dell'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli, ci sarà l'inaugurazione dell'iniziativa nell'ambito del il progetto “Una cucina per chi ha fame”, dal valore di circa 40mila euro.

Aiutate oltre 2mila persone in 7 anni

Le prossime cucine saranno consegnate e installate non appena i lavori di ristrutturazione dell’immobile saranno terminati. Finora c’era un solo spazio comune, che creava notevoli disagi tra gli ospiti del centro di accoglienza.

È dal 2016 che il Distretto 108-Ia1 sostiene il centro di accoglienza per senza fissa dimora in Barriera di Milano. Un gruppo di soci denominato “Ghedini’s Angels” garantisce 365 giorni all’anno la prima colazione ai circa 50 ospiti che, a rotazione, abitano la struttura. In questi sette anni sono state aiutate oltre 2.000 persone e donati oltre 10.000 kg di alimenti comprendenti caffè, the, zucchero, latte a lunga conservazione, acqua minerale, frutta e succhi, marmellate, biscotti, panini, fette biscottate, cioccolato.

I numeri della povertà

Oltre alla casa di accoglienza di via Ghedini, i Lions sostengono altre strutture sul territorio. “Il numero di persone in difficoltà – dice Mario Blanco, coordinatore del Comitato “lotta alla fame” del Distretto Lions 108-Ia1- è sempre maggiore a Torino. Secondo l’ISTAT, il numero dei poveri assoluti in Italia è ai massimi storici. Siamo infatti passati da 4,6 milioni nel 2019 a oltre 5,6 milioni nel 2022; dei quali 1,4 milioni minorenni. Questa condizione è in aumento anche tra gli stranieri residenti, dove si arriva al di sopra di 32% del totale”.