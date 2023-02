I residenti chiedono un'area cani per i giardini di via Viterbo: raccolte quasi 500 firme

I residenti chiedono un'area cani per i giardini di via Viterbo

Cani liberi di scorrazzare senza controllo, addirittura nel vicino parco giochi, con frequenti abbandoni di escrementi e non rare aggressioni ai passanti. A fronte di questa situazione, i residenti dei palazzi presenti all'inizio di corso Toscana e nelle vicine via Viterbo e via Verolengo hanno deciso di dire basta, chiedendo la realizzazione di un'area cani attrezzata nei giardini compresi tra le 3 strade.

I problemi e la richiesta

Per farlo, i cittadini hanno presentato una petizione al Consiglio Comunale in grado di raccogliere 469 firme: “Molti padroni – ha spiegato Bruno Brero, uno dei firmatari – lasciano i propri cani liberi, senza guinzaglio né museruola, anche nel parco giochi: spesso gli animali si azzuffano solamente, ma ogni tanto capita che qualche frequentatore venga morso o ci siano discussioni tra gli stessi padroni. Vogliamo, a proposito, più controlli da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine anche per evitare conseguenza spiacevoli causate da bocconi avvelenati o con chiodi”. “Siamo stupiti – ha aggiunto Caterina Gabriele, un'altra delle firmatarie – dell'adesione: i residenti si sono sentiti motivati anche per garantire maggior sicurezza ai propri cani”.

Circoscrizione 5 d'accordo

La possibilità di creare un'area cani potrebbe essere una soluzione ragionevole per un giardino frequentato, durante il periodo estivo, da oltre 500 persone al giorno, come sottolineato dalla Circoscrizione 5: “Siamo d'accordo - ha commentato il presidente Enrico Crescimanno – con il contenuto della petizione e daremo parere positivo: in un'area così grande si può convivere senza ridurre lo spazio per il gioco e per il passeggio”.

La petizione verrà discussa dal Consiglio Comunale durante un'apposita Commissione in programma giovedì 16 marzo alle 16.30.