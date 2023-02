A ventiquattr’ore dall’incidente va a fuoco il camion volato da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona

C’è una coda di cronaca allo spaventoso incidente che alle ore 12.43 di ieri, mercoledì 8 febbraio, ha visto un mezzo pesante che trasportava un container finire fuori strada mentre percorreva il tratto Ceva-Millesimo dell’autostrada A6 Torino-Savona , diretto a Savona, precipitando al suolo dopo un volo di venti metri.



Poco prima delle ore 12 di oggi, giovedì 9 febbraio, squadre di Vigili del Fuoco partite dai distaccamenti di Mondovì, Ceva, Cairo Montenotte e Savona sono infatti dovute intervenire per spegnere le fiamme che avevano avvolto la carcassa dell’autoarticolato, in attesa della rimozione nei pressi del cantiere ai piedi del viadotto Geve, a poca distanza dall’uscita autostradale di Millesimo.



Ignote al momento le cause del rogo.



Dopo l’incidente l’autista del mezzo, un 40enne di nazionalità romena era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure.



Solo per una fortunata coincidenza l’uscita di strada non aveva provocato altre vittime: gli operai impegnati nel cantiere sul quale il camion è andato a schiantarsi se ne erano infatti da poco allontanati per la pausa pranzo.

"Il viadotto dove si è verificato l’accaduto – aveva fatto sapere ieri la concessionaria Autostrada dei Fiori Spa – è stato interessato nei mesi scorsi da importanti lavori di adeguamento sismico che hanno riguardato anche la posa di nuove barriere di sicurezza ad alto contenimento secondo le più stringenti normative. Attualmente sono in corso le attività di smobilizzo del cantiere che avvengono al di sotto del livello della carreggiata. Tali lavorazioni non interferiscono con il traffico veicolare".