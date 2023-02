Rosa Chemical da Alpignano a Sanremo 2023: "La cosa più importante di questa esperienza è di essere stato compreso"

Rosa Chemical, classe 1998, originario di Alpignano è arrivato dal torinese al palco dell'Artiston con il suo brano Made in Italy.

Il suo percorso è stato complesso: è passato da fare il tatuatore al grafico, per approdare alla musica.

"Per due anni ho fatto il tatuatore a Torino da un mio caro amico, sono andato a Londra, lì ho speso tutti i soldi che avevo per il mio primo set per registrare musica e vivevo in una casa condivisa con trenta persone. Lì è nato il mio approccio alla musica, ho scelto quello come mezzo di espressione. Ho pubblicato il primo Ep poi le cose hanno cominciato a ingranare".

Il suo brano, Made in Italy, a dispetto delle critiche per il suo aspetto un po' fuori dall'ordinario e per il contenuto dei suoi pezzi, sta conquistando buone posizioni sia dentro la kermesse sanremese sia nelle classifiche.

"Sono sicuro che anche l'onorevole Morgante e i suoi figli la balleranno, è un pezzo ballerino. La cosa più importante che mi porto a casa da questo festival è di essere stato compreso".