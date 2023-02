A fuoco un'abitazione a Chiaverano: intervengono i vigili del fuoco per spegnere l'incendio

Il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi a Chiaverano (TO) a seguito della richiesta della Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Torino.

Per far fronte alle operazioni di spegnimento dell’incendio di un’abitazione sono state inviate due squadre, una di professionisti da Aosta con un’autobotte e una di volontari da Pont-St.Martin con un’autopompaserbatoio. Le squadre valdostane stanno collaborando insieme ai professionisti intervenuti dai Comandi di Biella e di Torino. Intervento ancora in corso.