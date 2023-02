Settimo Torinese, il carnevale arriva anche tra i pazienti dell'ospedale a regalare un po' di serenità [FOTO]

Visita inattesa (e piacevole) all'ospedale di Settimo Torinese. Nelle scorse ore, infatti, tra corsie e corridoi, accanto a medici e pazienti c'erano anche i membri dell'Associazione Iniziative culturali settimesi, che vuole promuovere le tradizioni e la storia del territorio, insieme alla Famija Setimeisa.



"Abbiamo colto l'occasione per ripristinare anche questa tradizione - racconta il presidente dell'associazione, Giulio Pascali -: ovvero, in occasione del Carnevale, l'usanza di andare a trovare chi non sta bene e quindi regalare un po' di serenità a chi non può muoversi di qui e non potrà godersi le celebrazioni di piazza".



"Lo spirito nella nostra associazione è quello di fare uscire le maschere dai luoghi tradizionali, portandoli in giro nelle strade e nei luoghi meno abituali - prosegue Pascali - e dopo aver chiesto il permesso, oggi siamo felici di essere qui".