Al via le iscrizioni per la nuova edizione della Via Francigena Marathon Val di Susa

Si aprono oggi le iscrizioni all’edizione 2023 della Via Francigena Marathon Val di Susa, che si terrà il prossimo 25 giugno. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Iride con il patrocinio e la collaborazione dall’Unione Montana, diventato ormai imprescindibile per tanti appassionati. Solo lo scorso anno sono stati ben 2.800 i partecipanti a questa camminata ludico-motoria non competitiva, che percorre la valle da Avigliana a Susa.

Anche per questa quinta edizione saranno due i percorsi proposti: Marathon (45 km e 1440 D+), da Avigliana a Susa, e Half Marathon (23 km e 800D+), da Avigliana a Villar Focchiardo. Entrambi presentano un’importante novità rispetto alle passate edizioni: il passaggio dalla Sacra di San Michele lungo il sentiero dei Principi.

Un’edizione 2023 che si conferma in linea con lo spirito della manifestazione: non una gara, ma un’occasione per far scoprire e riscoprire il patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico che il territorio ha da offrire. Un'iniziativa di promozione territoriale integrata da Valsusa Turismo, attraverso azioni di marketing a supporto della rete delle strutture ricettive della zona.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dedicato all’evento: https://www.viafrancigenamarathonvaldisusa.it/