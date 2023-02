I volontari di ACMOS da Torino all'Ucraina: ogni mese una carovana verso Mykolaïv per portare aiuti alla popolazione

Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, l’Associazione ACMOS lancia una nuova campagna a sostegno delle vittime civili del conflitto: “In-Consapevole Leggerezza”, una carovana che partirà mensilmente da Torino verso Mykolaïv, città a sud del Paese, aperta ai volontari di ACMOS e a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno mettersi a disposizione dalla sede della Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino.

L’iniziativa, sostenuta da Città Metropolitana di Torino che ha concesso il patrocinio fornendo anche il mezzo di trasporto, sarà possibile anche grazie all’adesione di ACMOS alla rete STOP THE WAR NOW e al continuativo rapporto costruito con Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

La prima delegazione partirà venerdì 17 Febbraio, dalla sede della Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino.

Da febbraio a giugno, ogni mese una delegazione di volontari di ACMOS, insieme a tutti i cittadini che manifesteranno la volontà di partire, raggiungerà Mykolaïv per aiutare la popolazione a svolgere le operazioni quotidiane e portare un po’ di “In-Consapevole Leggerezza” tra la popolazione, in collaborazione con l’associazione Youth Ukraine e i volontari di Operazione Colomba.

Si tratta di un’azione concreta di vicinanza al popolo ucraino che soffre la fame, il freddo, la paura, nonché l’angoscia di un’esistenza stravolta cui si fa fatica a dare una parvenza di normalità o speranza per il futuro. Dopo le prime spedizioni avvenute al confine ucraino nei primi mesi di conflitto, dopo aver partecipato alla Marcia per la Pace a Leopoli e dopo aver trascorso le festività natalizie a Mykolaïv, infatti, i volontari di ACMOS hanno maturato la consapevolezza che la vicinanza umana sia la necessità più urgente per la popolazione.

“Acmos ha deciso di sostenere la presenza di Operazione Colomba a Mykolaïv e in generale nelle zone di guerra in Ucraina attraverso giovani volontari che per una quindicina di giorni contribuiranno alla distribuzione di cibo nei villaggi vicino alle città… Gli aiuti umanitari arrivano fino ad un certo punto e noi diamo una mano nell'ultimo miglio e lo facciamo vivendo per un po' insieme a loro” dichiara Diego Montemagno presidente dell’Associazione Acmos.

Per aderire

I cittadini che vogliono mettersi a disposizione, partendo insieme ad ACMOS verso Mykolaïv, possono contattare l’Associazione scrivendo a Diego Montemagno: 333 6044791; diego.montemagno@acmos.net

Per sostenere la carovana, invece, è possibile donare tramite bonifico: IBAN: IT29Q0501801000000011111119 Causale: Solidarietà per gli Ucraini Intestato a: Associazione ACMOS o tramite Satispay: cercando ACMOS sull’applicazione del telefono.