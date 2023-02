Settimo Cielo Retail Park ospita “Express Yourselfie”, il Selfie Museum

Per due mesi, dal 10 febbraio al 2 aprile 2023, il Retail Park “Settimo Cielo” (Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese) ospiterà “Express Yourselfie”, il Selfie Museum concepito per offrire a visitatori di tutte le età un’esperienza interattiva e immersiva.

Il progetto, a cavallo tra dimensione fisica e virtuale, propone una galleria di set fotografici professionali, nel quale i visitatori saranno invitati a liberare la propria creatività e il proprio talento fotografico, raccontandosi e mettendosi in posa per poi condividere sui social i propri autoscatti e i video realizzati con gli smartphone.

Sul modello dei «selfie museum», sempre più numerosi in Europa e negli USA, i set spaziano tra atmosfere oniriche e citazioni pop, giocando su false prospettive, effetti ottici e fluo, animali fantastici e accostamenti fiabeschi, per ingaggiare un target trasversale: il popolo dei social, in primis, ma anche professionisti dell’immagine e aspiranti influencer, che vogliano realizzare ritratti o still life di prodotto in ambientazioni ad alto impatto visivo. Oggetti di scena e simboli dell’iconografia contemporanea sono mixati anche per rimandare alle diverse componenti del polo commerciale: quelle della ristorazione e del food, come a quelle della moda, della bellezza e del design.

Per Settimo Cielo l’idea di proporre un format di questo genere scaturisce dall’esigenza di offrire ai clienti che quotidianamente vivono il Parco Commerciale, un percorso di scoperta ed espressione, in linea con i trend del momento. E’ un progetto ambizioso, che utilizza linguaggi e mezzi espressivi globali, ma con contenuti originali e unici. Sfondi, scorci, luci sono stati sapientemente posizionati per valorizzare soggetti e inquadrature, e accontentare anche gli Instagrammer più esigenti. Le installazioni sono state ideate e realizzate con la collaborazione di Garavaglia srl, da oltre 50 anni un leader nel settore degli allestimenti scenografici per centri commerciali, parchi a tema, spazi espositivi e fieristici. Ogni ambiente rappresenta un mondo a sé, nel quale i clienti possono esprimersi liberamente e fuori da ogni schema.

L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 10 febbraio al 2 aprile, da Lunedi a Venerdì dalle 16 alle 19 e nei Week end dalle 11.30 alle 19.30.