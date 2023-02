Turismo, il 2022 l’anno d’oro del Piemonte: +3,33% rispetto al pre Covid ed è boom di stranieri [VIDEO]

"L'anno d’oro del turismo piemontese". Potrebbe essere rinominato così il 2022 da poco concluso, un anno che ha visto la ripresa ufficiale del turismo made in Piemonte, capace di segnare non solo un prevedibile +56,69% rispetto al 2021, ma anche un deciso +3,33% rispetto al 2019, anno non condizionato dalla pandemia. In dieci anni il Piemonte ha visto un incremento del 29,76%.

I dati del turismo in Piemonte

Un risultato eclatante, che vede la nostra regione in crescita rispetto a un dato nazionale ancora negativo (-10,9% in confronto al pre pandemia). Insomma, tra città d’arte ed eventi come Torino, l’enogastronomia offerta dalle colline, il turismo di montagna e quello dell’outdoor dei laghi, il Piemonte si riscopre terra di turisti.

Soprattutto stranieri, visto che la percentuale dei turisti provenienti dall’estero rispetto al 2019 è in crescita dell’11,4%, mentre si registra una lieve flessione (-1,9%) per i turisti italiani. Per l'80% si tratta di turisti provenienti dai principali 7 mercati europei: Germania, Belgio-Olanda-Lussemburgo, Francia, Svizzera, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, e dagli Usa (+7%).

Analizzando nel dettaglio i dati del turismo in Piemonte si nota come siano aumentati di poco invece i pernottamenti, che nel confronto 2019-2022 vedono un modesto +0,09%. Il mese che rileva il maggior numero di arrivi è luglio (705.000), pernottamenti agosto (2,2 milioni). Nell'eterno confronto con il 2019, a Torino sono in crescita sia gli arrivi (+5,60), che i pernottamenti (+6,01%). Il mese con il maggior numero di arrivi? Ottobre, seduto da novembre (il mese delle Atp Finals). Maggio (il mese di Eurovision) quello in cui si registra il più alto numero di pernottamenti (oltre 470.000).

Cirio fissa gli obiettivi: "Convinciamo i turisti a dormire almeno una notte in più"

"Si è arrivati a questo risultato grazie ai professionisti del turismo piemontese, hanno grande merito. Il pubblico li ha accompagnati attraverso la promozione, con un sistema che funziona", ha affermato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. La sfida è continuare a crescere, ma come? "Dobbiamo convincere i turisti a dormire almeno una notte in più qui: immaginate quanto spendono in più se dormono in più" ha proseguito. "Il turismo - ha concluso Cirio - non è solo una questione di vanto e orgoglio: sono posti di lavoro, migliaia, e una garanzia di sviluppo per il territorio". Il Governatore ha anche annunciato che nel 2024 il Piemonte ospiterà "Connect", evento internazionale dedicato agli aeroporti. Una vetrina nel mondo.

Carlevaris e Poggio in coro: "Risultati frutto del metodo"

"Nulla accade per caso, c'è un lavoro di squadra che ha interessato tutti gli attori del turismo. Questi dati, estremamente confortanti, sono frutto del lavoro e degli investimenti fatti. Stiamo raccogliendo quanto seminato” è il commento di Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte. "C'è una regia ben precisa: andare a promuovere il territorio all'estero e in Italia: nel 2022 abbiamo partecipato a 22 eventi turistici", ha aggiunto. "Abbiamo lavorato insieme, in maniera collaborativa: quello che ha premiato, oltre alle campagne di promozione della destinazione turistica Piemonte nelle tante fiere in cui ci siamo presentati, è stato il metodo", ha concordato Vittoria Poggio, assessore al Turismo della Regione Piemonte.

Carretta: "Torino non può prescindere dai grandi eventi"

Centrale il ruolo di Torino, come confermato dall’assessore ai Grandi Eventi del Comune, Mimmo Carretta: "La Città deve puntare sui grandi eventi, necessariamente. Deve stare sul mercato tutti i giorni: per far conoscere musei e piazze, deve puntare sul fattore attrattivo dei grandi eventi. Per averli sul territorio, serve lavoro coordinato tra le istituzioni".

"Il turismo è in trasformazione e sta compiendo grandi passi confermando la realtà di un settore economicamente importante e con un deciso contributo alla formazione del pil piemontese e nazionale. Basti pensare alle agenzie di viaggio e ai tour operator, che dall’ out going sono passati con grande soddisfazione all’in coming degli ultimi anni. Guardando al futuro sappiamo di poter contare sui benefici del nuovo hub di Ryanair a Caselle, che pone prospettive interessanti per un aumento delle presenze: se saremo bravi a posizionarci come una meta turistica di primo livello tutto il territorio non potrà che beneficiarne" ha sottolineato Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Commercio Torino e provincia .

"L’ATL Torino è al primo posto in Piemonte per incremento dei movimenti turistici nel 2022, nonostante le difficoltà della stagione invernale, soprattutto in corrispondenza dei grandi eventi e dei ponti: questo innanzitutto perché le imprese si sono rimboccate le maniche scoprendo una rinnovata energia dopo gli anni orrendi del Covid. Sostenute dalle istituzioni e dai rappresentanti di categoria come Ascom, gli operatori del turismo hanno creduto nel valore della proposta turistica, nella qualità dell’offerta e oggi sono orgogliosi di aver fatto esclamare ai tanti turisti ‘che bella scoperta’" ha concluso Coppa.