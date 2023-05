"Mayday" per la zona Aeronautica di Torino: nel fine settimana tanti black out all'ora di cena

Doppio black out, durato ogni volta oltre mezzora, in zona Aeronautica. A segnalarlo sono alcuni residenti dell'area a Ovest di Torino, quella compresa tra le vie Asiago, Chambery e dintorni, quasi al confine con Collegno: "Il venerdì sera il black out è durato per circa 35 minuti e domenica sera per oltre tre quarti d'ora", raccontano i residenti. Spiegando come l'orario in cui si è verificato il disagio è stato più o meno lo stesso, intorno alle 21. Altri residenti hanno segnalato problemi già intorno alle 19.



"Ne sono stati interessati buona parte delle illuminazioni delle strade, nel quartiere, ma anche moltissime abitazioni private". Un disagio limitato, in questo periodo dell'anno, dalle giornate molto lunghe e dunque con un bagliore di luce che arriva a sfiorare proprio le 21, ma di certo un bel disagio per chi utilizza gli elettrodomestici (frigo, soprattutto) e per le attività commerciali e ricettive come bar o ristoranti.



In entrambi i casi si è trattato di un guasto a una cabina elettrica, spiegano da Iren: un problema che ha richiesto l'intervento sul posto da parte dei tecnici e che è stato poi ripristinato.