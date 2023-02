Torino Film Festival, si cerca il successore di Steve Della Casa alla direzione artistica

Steve della Casa prepara il bis alla direzione del Torino Film Festival, ma poi dovrà cedere il posto a un nuovo direttore. Il Museo Nazionale del Cinema ha infatti pubblicato oggi l'avviso di selezione del direttore artistico del TFF42, ossia l'edizione del 2024.

Il bando è aperto: candidature entro il 14 aprile

Il bando è aperto, le candidature possono essere inviate fino al 14 aprile 2023. Il bando è scaricabile dalla pagina Bandi e procedure di gara del Museo: https://www.museocinema.it/it/bandi-e-procedure-di-gara

“Ci auguriamo che il bando trovi larga partecipazione e riceva candidature qualificate – sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema – che garantiscano alle prossime edizioni del festival il prestigio e il livello culturale che da sempre lo contraddistinguono”.

Il successore di Steve? Un nome meno "divisivo"

Al momento è difficile fare pronostici sui possibili nomi destinati alla successione di Della Casa. E' probabile però che si cerchi un nome meno divisivo: la nomina dell'attuale direttore era infatti stata contestata dal centrodestra e in particolare da Fratelli d'Italia, con la deputata torinese Augusta Montaruli che aveva parlato addirittura di "un'offesa per Torino" ricordando il passato in Lotta Continua di Della Casa e il suo coinvolgimento "nelle indagini relative all'assalto dell'Angelo Azzurro".

TFF, ecco le date: dal 24 novembre al 2 dicembre

Intanto, sempre oggi, sono state ufficializzate le date della prossima edizione del Festival, l'ultima diretta da Della Casa. Il 41° TFF si terrà da venerdì 24 novembre a sabato 2 dicembre 2023.