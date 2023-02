La farina di insetti entra in Sala Rossa, Iannò: "Il Comune difenda il made in Italy"

Dopo il dibattito - ma soprattutto le polemiche a livello nazionale e locale - la farina di insetti come alimento arriva in Sala Rossa. Il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò ha infatti presentato in Commissione un'interpellanza, che verrà discussa le prossime settimane in Consiglio Comunale, che chiede al sindaco di "promuovere una campagna di informazione, che faccia chiarezza sull’inserimento di questi nuovi alimenti sul mercato e valorizzi l’eccellenza alimentare del Made in Italy, nelle scuole e tra i cittadini torinesi".