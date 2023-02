Giochi per i bimbi, area cani e spazi relax: a Moncalieri prende vita il progetto per parco di Lungo Po Abellonio

Se il progetto di riqualificazione dell'area sportiva legata al Pala Einaudi è tramontato, a Moncalieri arrivano invece buone notizie per quanto riguarda la rinascita a nuova vita del parco di Lungo Po Abellonio.

Un intervento di 760 mila euro

Si vede finalmente l'uscita dal lunghissimo tunnel dei lavori, dopo la sistemazione dell'argine del fiume da parte di Aipo. Un progetto inglobato all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un valore di 760 mila euro, che punta ad insediare nell’area verde lungo il Po, oltre ad aree giochi spazi per lo sport, un’area cani e per la socialità e il relax.

Giochi per i bimbi, area cani e spazi relax

Si tratta del primo dei 10 progetti del bando Pinqua sulla qualità dell’abitare ad essere approvato. L’idea è di creare un parco fluviale che sfrutti la presenza del dislivello per la creazione di un parco giochi con tavoli da ping pong, delle aree comuni e delle aree relax con la posa di sedute in legno modulari e la creazione di un mini circuito per biciclette per bambini. Gli ingressi al parco saranno tre, già esistenti, uno dei quali carrabile, anche se è prevista una rettifica della recinzione attuale.

Ferrero: "Un parco inclusivo che rispetta ambiente e natura"

“Obiettivo principale dell’intervento - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Angelo Ferrero - è la riqualificazione complessiva del Parco situato in Lungo Po Abellonio mediante la sua trasformazione in area attrattiva e centrale finalizzata all’inclusione e all’incontro sociale grazie all’utilizzo diversificato degli spazi esistenti, ovvero come aree relax o come aree cani, aree gioco e per attività sportive, privilegiando in goni caso il mantenimento dell’aspetto naturalistico”.