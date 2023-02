Blitz Rebellion e vigilante che estrae la pistola, Grimaldi: "In Italia c'è intolleranza di fronte alle proteste"

"Un attivista per l'ambiente di Extinction Rebellion è stato buttato a terra e minacciato con una pistola da una guardia giurata nel corso di un'occupazione della sede Rai di Torino. Ieri mattina tre gruppi di ambientalisti hanno infatti invaso le sedi della Rai, della Stampa e della Repubblica del capoluogo piemontese. "Crisi climatica, i governi sono responsabili. Aiutateci a raccontare chi sono i criminali", recitano i loro cartelli", dichiara il deputato dell'alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi.

"In via Cavalli, però, non è andato tutto come previsto: cinque attivisti sono stati bloccati con la forza e uno di loro è stato fermato con la pistola. Conosco bene chi è a terra sotto quella canna. Il fatto che Rob sia un vero pacifista non violento mi fa dire solo con più serenità quelli che già pensavo: con la scusa della “minaccia anarchica” iniziano e vedersi i primi segni di una esasperazione pericolosa", sottolinea Grimaldi.

"In Italia si sente da tempo una certa intolleranza alle proteste. Stiamo attenti perché questa brutta immagine potrebbe davvero essere l’ultimo avviso prima che le cose vadano a finire molto male", conclude il deputato della sinistra.