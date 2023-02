Anche Torino piange Leiji Matsumoto, il papà di Captain Harlock cui le Molinette avevano salvato la vita nel 2019

Anche Torino piange il genio del fumetto giapponese Leiji Matsumoto. Il "papà" di Capitan Harlock, infatti (il famoso manga con il pirata delle stelle), è morto nelle scorse ore all'età di 85 anni. Un lutto che colpisce in maniera trasversale tutto il mondo degli appassionati dei cartoni animati, soprattutto coloro che hanno qualche capello bianco e che sono cresciuti con i suoi disegni negli anni Ottanta.

Il malore quando era ospite a Torino

Ma la morte di Matsumoto ha riportato alla memoria i momenti di grande tensione che si erano verificati proprio all'ombra della Mole nel 2019. Era il 15 novembre quando Matsumoto era stato colpito da un probabile ictus mentre si trovava nella sua stanza dell'hotel NH di piazza Carlina.

Il maestro del fumetto era in città come ospite in occasione della mostra di fumetti dedicata a Capitan Harlock e le sue condizioni erano apparse subito gravi, venendo ricoverato in codice rosso.

La corsa in codice rosso alle Molinette

In pochi minuti erano arrivati sul posto i medici del 118, che hanno prestato le prime cure per poi precipitarsi alle Molinette con una ambulanza medicalizzata.

Tre anni e mezzo dopo, però, è arrivato il decesso. I media nipponici parlano di un’insufficienza cardiaca. La morte sarebbe avvenuta il 13 febbraio, ma è stata diffusa solo poche ore fa.