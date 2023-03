In bus da Torino ad Alba con la bici al seguito: da marzo al via il nuovo servizio sperimentale di Gtt

A partire dal mese di marzo, GTT testerà un nuovo servizio sperimentale di trasporto bici sulla linea Extraurbana Torino-Alba servita dai nuovi autobus Crossway di IVECO BUS. I nuovi 20 bus, presentati a fine gennaio e assegnati al deposito di Canale, sono attrezzati con una rastrelliera portabici posteriore per consentire il trasporto di biciclette da parte dei clienti.

Ogni mezzo potrà trasportare al massimo 6 bici per un servizio bike-friendly che punta a favorire l’intermodalità bus/bici con interessanti potenzialità di sviluppo. La sperimentazione sarà gratuita per almeno sei mesi per tutti i clienti. In questa fase non è necessaria la prenotazione.

Caratteristiche e utilizzo del servizio

Le biciclette possono essere caricate alle fermate:

Torino piazza Bengasi

Pralormo (piazza)

Capolinea ALBA

Ogni bus può trasportare al massimo 6 biciclette, in caso di rastrelliera completa, il cliente deve attendere il bus successivo.

Il cliente deve collocare la bicicletta sulla rastrelliera posteriore del bus. L’autista verificherà il corretto posizionamento e attiverà l’antifurto. Giunti a destinazione, l’autista sbloccherà la rastrelliera e il cliente potrà recuperare la propria bici.

134 nuovi autobus entro fine 2023

Gli investimenti per l’acquisto dei mezzi sono parte di un progetto più ampio di rinnovo della flotta dei veicoli extraurbani GTT che prevede, entro la fine del 2023, un totale di 134 nuovi autobus: complessivamente l’età media del parco mezzi si attesterà sui 5 anni.

Sono veicoli tecnologicamente all’avanguardia, di nuova concezione, motorizzati Euro 6 e presentano l’ultimo aggiornamento disponibile sul mercato in termini di emissioni (Step E) per una mobilità sempre più sostenibile.