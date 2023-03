Scontro in tangenziale: due auto coinvolte e nessun ferito, ma traffico in tilt all'altezza di Venaria

Incidente nelle prime ore di questa mattina in tangenziale Nord, a Torino. E' successo all'altezza dello svincolo di Venaria, in direzione Milano.



Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero due i veicoli coinvolti, mentre un terzo si è allontanato autonomamente. Nessuna persona coinvolta ha riportato ferite, ma le conseguenze peggiori si sono riverberate sul traffico, risultato congestionato in entrambe le direzioni di marcia.