"La salute bene comune": a Moncalieri un fine settimana all'insegna della prevenzione

Moncalieri si avvicina all'8 Marzo dando spazio alla salute delle donne e alla prevenzione. "Sarà un lungo weekend all'insegna del prendersi cura di noi", ha spiegato l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo.

Domani appuntamento a Casa Vitrotti

Il primo appuntamento è domani, venerdì 4 marzo, in Sala Adriana Perucca al centro anziani di Casa Vitrotti, dove insieme ai professionisti dell'Asl To5 è in programma, con l'associazione Donnatea e La Banca delle Visite, l'iniziativa "Facciamo squadra per la prevenzione", che vuole mettere al centro la salute delle donne, offrendo anche l'opportunità di fare uno screening per l'epatite C. L'appuntamento rientra nel quadro del manifesto "La salute nelle Città: bene comune", sottoscritto da Moncalieri nel maggio dello scorso anno, aderendo alla proposta dell'Anci.

"Come Città lavoriamo verso un concetto di salute come un bene comune, questo secondo noi significa intendere la promozione della sanità come una responsabilità collettiva: per questo abbiamo organizzato questa iniziativa", ha spiegato l'assessora ai Diritti Alessandra Borello.

Sabato e domenica in piazza con l'Aism

Ma non è finita qui. Sabato 4 e domenica 5 marzo a Moncalieri, in piazza Caduti per la Libertà, è in programma anche l'iniziativa "Benvenuta Gardensia" organizzata dall'Aism, associazione italiana sclerosi multipla. Giornate scelte non a caso, ma in concomitanza con l'8 marzo, giornata internazionale della donna, in cui i volontari, dalle ore 8 alle 19, inviteranno i cittadini ad acquistare (con un contributo minimo di 15 euro) una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe, per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.