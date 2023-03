Il Torino Jazz Festival invade la città: primo concerto per Stefano Bollani, dopo la pandemia

"Natura morta con custodia di sax". Sarà questa produzione originale di Peppe Servillo & TJF All Stars, dal libro di Geoff Dyer, ad aprire sabato 22 aprile alle Ogr il Torino Jazz Festival 2023. Un appuntamento che vede il ritorno di Stefano Zenni alla direzione dell'undicedima edizione, che si svolgerà dal 22 al 30 aprile. Nove giorni di programmazione durante i quali sono previsti 93 appuntamenti in 62 luoghi sparsi in città. Novità di quest'anno è appunto che il TJF porterà musica in tutta Torino, dalle Ogr, al teatro Vittoria, all'Hiroshima Mon Amour, al Teatro Alfieri, all'Aula Magna del Politecnico, al Bunker, all'Auditorium Giovanni Agnelli.

Biglietti ad 1 euro i giovani

"È un'edizione in linea - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - con quello che stiamo provando a fare come amministrazione, cioè portare gli eventi culturali in diverse zone di Torino per coinvolgere tutta la comunità". "Lo stiamo facendo - ha aggiunto - puntando molto sui giovani e in modo trasversale su diversi attività: vogliamo coinvolgere le nuove generazioni, che devono essere tra i protagonisti della vita culturale della città". In quest'ottica il TJF lancia il progetto "Torino Futura", che offre biglietti dei concerti a 1 euro per tutti i nati dal 2009.

Torna Stefano Zenni

"Il Festival - racconta il direttore artistico Stefano Zenni - è come un giro di danza tra stili e musiche diverse. Lo testimoniano le musiche meticce di una delle produzioni chiave del festival, il trio Hutchings/Bekkas/Drake e ancora di Sarathy Korwar, Paal Nilssen-Love, Eve Risser, che frullano musica indiana, africana, hip hop, elettronica, punk, free jazz, a volte sotto lo sguardo di quel Frank Zappa chiamato in ballo, a trent’anni dalla morte, da Furio Di Castri. L’omaggio di Hamid Drake ad Alice Coltrane si intitola “Turyia”, parola sanscrita che descrive lo stadio di coscienza ultimo della filosofia induista".

Il ritorno di Bollani