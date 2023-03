Gli anarchici devastano Torino, la paura dei negozianti: “Noi chiusi in magazzino con le luci spente” [VIDEO]

Prima il terrore, poi la rabbia. A 36 ore dalla devastazione anarchica, i commercianti del centro storico si ritrovano a fare i conti con i danni e i disagi provocati dal corteo che sabato ha messo a ferro e fuoco Torino.



E’ surreale il clima che si respira in via della Consolata, dove imprese di pulizie e negozianti lavorano per ritornare alla normalità. La paura non è passata, come raccontato da una commerciante di Primadonna, all’incrocio tra via Garibaldi e via della Consolata: “Ringraziando Dio la polizia è entrata, ha chiesto di spegnere le luci e chiudersi dentro. Le due commesse si sono chiuse in magazzino, ma immaginate due ragazze al buio. Sentivano boati enormi, avevano paura entrassero: una ragazza è sotto choc”.

Il primo preventivo è di 5.000 euro, a cui si aggiungono i soldi spesi per pagare le guardie notturne a presidio del negozio da sabato sera. E non solo: anche l’impresa delle pulizie, che in queste ore prima della riapertura prova a togliere schegge finite in ogni angolo del negozio. “”.Per proseguire nella passeggiata della devastazione basta camminare per la via, seguendo. Davanti alla chiesa della Consolata la bestemmia è stata coperta da vernice e lo stesso è accaduto con le scritte sull'obelisco di piazza Savoia.Un materasso chiude la vetrina abbattuta del: "".Il racconto della titolare, che ha dovuto pulire anche gli interni dei divani, imbottiti e pieni di schegge di vetro, è pieno di amarezza: "".Oltre al disagio c'è ora, che è ingente. "". E a quel sentimento si va ad aggiungere l'incredulità: "".