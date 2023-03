Moncalieri, sabato l'inaugurazione della nuova sede di FI

Le elezioni amministrative a Moncalieri sono lontane ancora tre anni (dopo che è stato deciso che i sindaci eletti nell'autunno del 2020 e del 2021 resteranno in carica fino alla primavera successiva, ndr), ma Forza Italia inizia a scaldare i motori in vista dell'appuntamento.

Inaugurazione della nuova sede

Sabato 11 marzo, dalle ore 10, è in programma l'inaugurazione della nuova sede locale del Partito, i cui uffici saranno ospitati in corso Trieste 35 bis. Nell'occasione partirà anche la campagna di tesseramento 2023 del partito, che punta a rafforzare la sua presenza e il suo consolidamento sul territorio.

Tanti i big della politica attesi

All'appuntamento di sabato prossimo sono annunciati numerosi big del partito fondato da Silvio Berlusconi. In primis il moncalierese ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, poi il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il capogruppo della Commissione Bilancio e Tessoro Roberto Pella (eletto nel collegio di Moncalieri e Pinerolo alle recenti elezioni politiche), l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano, il capogruppo di FI in Consiglio regionale Paolo Ruzzola, la collega di partito Alessandra Biletta, il coordinatore di Moncalieri e Orbassano Eugenio Gambetta, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Moncalieri Pier Bellagamba e il coordinatore cittadino Mario Sacino.