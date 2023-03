Dramma sfiorato a Moncalieri, pezzo di un rimorchio sfonda il parabrezza e ferisce conducente dell'autobus

Dramma sfiorato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 marzo, a Moncalieri. Il conducente dell'autobus della linea 70 è finito in ospedale a seguito del bruttissimo incidente in strada Revigliasco.

Parabrezza sfondato dal lato guidatore

La causa un pezzo di rimorchio agganciato ad un altro veicolo che, in fase di incrocio, si è sganciato dal mezzo, andando a sfondare il parabrezza del bus. Una dinamica che solo per miracolo non ha avuto tragiche conseguenze, visto che il pezzo di metallo si è conficcato proprio dal lato del guidatore.

Ferite gravi ma non in pericolo di vita

L'autista è rimasto ferito in modo serio, ma fortunatamente non è in pericolo di vita: subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce per le cure del caso. Il traffico è rimasto bloccato a lungo, a seguito dell'accaduto.