Seggiovia bloccata per circa un'ora a Sauze d'Oulx

Disagio per gli sciatori che nella giornata di oggi hanno deciso di trascorrere un po' di tempo sulle piste di Sauze d'Oulx.

Un guasto, infatti, ha tenuto ferma per circa un'ora la seggiovia Colò: stop per i tanti utenti che si sono trovati in fase di salita, anche se fortunatamente il sole ha regalato un po' di tepore.



Soltanto intorno alle 14:10 la seggiovia è ripartita.