Al via la riqualificazione dei giardini Reali Inferiori: nuova area giochi a tema medievale

L’area oggetto dei lavori è la porzione sottostante il giardino del Duca e il Bastion Verde - l’ultima traccia rimasta dell’antica fortificazione della città - e adiacente l’edificio dell’orangerie che ospita il Museo Archeologico. Adibita alle prime partite di pallone al bracciale nel XVIII secolo e in seguito (1864) anche giardino zoologico reale, a inizio novecento l’area fu destinata a parco pubblico.

Al via il cantiere di riqualificazione dei giardini di Reali Inferiori . Entro l’estate questo spazio verrà restituito a residenti della Circoscrizione 1.

Nuova area giochi

Si tratta di uno degli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano otto aree verdi cittadine, oggetto di un completo restyling grazie ai fondi React Eu Pon Metro, per una spesa complessiva di 6,5 milioni di euro.

Nuovi scivoli e siepe

Per assicurare la fruizione in totale sicurezza dei piccoli ospiti del giardino verrà ampliata la siepe in Ligustrum, mentre il cancello che chiude il giardino sarà rinnovato.