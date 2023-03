Venaria, in corso Toscana l'asfalto cade a pezzi

"Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo verificato con sopralluogo che l’asfalto in tutto il corso Toscana a Venaria Reale versa in condizioni indecenti. Il manto stradale è pieno di buche molto pericolose sia per le auto che per i pedoni". E' questa la denuncia fatta dall'associazione Giustizia & Sicurezza in merito alle condizioni di una delle strade principali di Venaria.