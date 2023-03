Il 22 marzo una fiaccolata da Moncalieri a Nichelino per dire no alla mafia

“La mafia uccide, il silenzio pure” è lo slogan scelto quest'anno dagli organizzatori. Moncalieri e Nichelino, le due maggiori città della cintura sud, rinnovano il loro impegno in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo.

Dal polifunzionale a piazza Di Vittorio

Il giorno seguente, mercoledì 22, cittadini ed istituzioni cammineremo insieme per far levare la loro voce in difesa della legalità e della giustizia. La fiaccolata contro le mafie partirà alle ore 21 dal Centro Polifunzionale Don PG Ferrero di Moncalieri per concludersi in piazza Di Vittorio a Nichelino, di fronte al palazzo comunale.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con Libera Piemonte, Avviso Pubblico, l’associazione Air Down e i giovani moncalieresi del presidio di Libera "Emanuele Riboli", che invitano alla partecipazioni tutti i ragazzi del territorio. “Il 21 marzo ricorda alle nostre comunità che per costruire una società civile libera dalle mafie è necessaria la consapevolezza e l’impegno quotidiano di ciascuno” afferma Davide Guida, assessore alla Legalità della Città di Moncalieri.

Guida: "Il no alla mafia deve partire dai giovani"

“Come cittadini e come amministratori crediamo che questo sia possibile partendo dai giovani, attraverso percorsi coraggiosi di educazione e cittadinanza, da un confronto costante con le realtà di Moncalieri, anche attraverso i Tavoli per la Legalità che abbiamo voluto costituire in città”, ha aggiunto l'assessore Guida.

Coinvolti nell'iniziativa altri 6 Comuni

“La fiaccolata, organizzata all'interno del Protocollo "Otto Comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie", vede il sostegno anche dei Comuni di Vinovo, None, Candiolo, Santena, La Loggia e Beinasco, per sollecitare l’impegno civile dei cittadini e delle cittadine nella lotta contro le mafie” conclude Filippo Rinaldi, Consigliere comunale di Nichelino.

Il 21 marzo il corteo nazionale di Libera a Milano

La manifestazione, in partenza dal Centro Polifunzionale Don PG Ferrero in Via Santa Maria 27 a Moncalieri, percorrerà le vie cittadine per giungere in Piazza Di Vittorio a Nichelino. Durante il corteo, guidato dalle autorità cittadine, verranno ricordate le oltre mille vittime innocenti delle mafie. Il 21Marzo, inoltre, in occasione del Corteo Nazionale organizzato da Libera, saranno molti i ragazzi e le ragazze dell’istituto Majorana che partiranno da Moncalieri per recarsi a Milano, accompagnati da alcuni rappresentanti delle istituzioni.

Per info e prenotazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito www.moncalierigiovane.it o contattare gli uffici di MoncalieriGiovane telefonicamente allo 011 6401447 o via mail a moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it