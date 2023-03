Scelta sociale: incontro con l'assessore Marrone e il consigliere Rastelli per spiegare il contributo

Venerdì 24 marzo alle ore 18.30 si terrà al Salone Mulino, di Via Balegno 2, un incontro, aperto al pubblico, tra l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali, Maurizio Marrone e la cittadinanza, per illustrare Scelta Sociale, ovvero le modalità di erogazione del contributo mensile di 600 euro, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte.