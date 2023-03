Piazza San Carlo, in Appello chiesta la conferma della condanna per l'ex sindaca Appendino

L'ex sindaca (oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle) è indagata per quanto accadde la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo la finale di Champions League provocarono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato .

La stessa pena è stata proposta per l'allora capo di gabinetto Paolo Giordana. Per l'ex questore Angelo Sanna, che stamani ha reso delle dichiarazioni spontanee, è stato proposto un abbassamento della pena (18 mesi) decisa in primo grado; per Maurizio Montagnese, responsabile dell'agenzia Turismo Torino, alla quale la Città affidò la cura dell'evento, il magistrato ha chiesto alla corte di valutare se è il caso di procedere a una riduzione.

L'assoluzione dei funzionari e dirigenti di polizia Alberto Bonzano e Michele Mollo (ex capo di gabinetto della Questura) è stata invece chiesta dal procuratore generale Carlo Maria Pellicano: entrambi erano stati condannati in primo grado.

Il magistrato ha invece proposto un anno e dieci mesi per Roberto Dosio, viceprefetto all'epoca dei fatti, e per Franco Negroni, vigile del fuoco, componente della commissione provinciale di vigilanza, un anno e due mesi per il vicecomandante della polizia municipale Marco Sgarbi, oltre alla riforma della sentenza di assoluzione per Paolo Lubbia, dirigente del Comune.