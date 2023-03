Muore in carcere a Torino: ha inalato il gas delle bombolette

Un detenuto di 27 anni è morto ieri sera, martedì 21 marzo, all'interno del carcere di Torino. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l'uomo ha inalato alcune bombolette del gas, quelle dei fornelli da campeggio usate dai detenuti per scaldare il cibo.

E' in corso un'indagine interna per capire se si è trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. Quel che è certo è che a restare intossicato è stato anche il compagno di cella del ragazzo morto. E' stato ritrovato privo di conoscenza dagli agenti della polizia penitenziaria ed è stato trasportato in ospedale al Maria Vittoria: non sarebbe in pericolo di vita.

"Attendiamo gli esiti delle indagini, ma nel caso fosse confermato il suicidio credo che tragedie come queste siano inaccettabili e, almeno in grossa parte, evitabili. Occorre rivoluzionare davvero le carceri italiane, applicare la Costituzione che le ha pensate come luogo di redenzione e di recupero e non come un inferno dal quale si è disposti a togliersi la vita per scappare”. E’ amareggiata ed addolorata l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, di fronte alla notizia della morte, per presunto suicidio, di un detenuto di 27 anni al carcere di Torino.

Soltanto in Piemonte nel 2022 si sono registrati 4 suicidi nel carcere Lorusso e Cotugno delle Vallette e uno a Saluzzo. Ragazzi, ma anche uomini maturi, che non ce l’hanno fatta a sopportare il fardello che stavano faticosamente portando. L’ultimo a novembre, un signore di 54 anni. A luglio si era impiccato un pachistano: ad agosto un 24enne, nato in Brasile, mentre il 28 ottobre scorso si è tolto la vita, impiccandosi, un gambiano. Poi c’è il caso di Saluzzo dove, nella sezione di alta sicurezza, a togliersi la vita è stato un uomo di 64 anni.

Per il Segretario Generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe Donato Capece “è ora che al posto delle pericolosissime bombolette a gas, a volte trasformate anche in bombe contro il personale di Polizia Penitenziaria, si dotino le carceri di piastre elettriche per riscaldare il cibo dei detenuti. E il fatto che sia morto inalando il gas dalla bomboletta deve fare seriamente riflettere sulle modalità di utilizzo e di possesso di questi oggetti nelle celle”.