Manifattura Tabacchi, la rinascita passerà dal Pnrr: nel futuro residenze universitarie, ma anche servizi pubblici

Riqualificazione, naturalizzazione e integrazione nello spazio urbano: sono queste le 3 parole d'ordine che interesseranno il futuro della Manifattura Tabacchi, lo storico complesso industriale di corso Regio Parco chiuso dal 1996 e attualmente in disuso dopo diversi tentativi di riutilizzo abbandonati per un motivo o un altro.

Il complesso, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, è attualmente protagonista di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2022 (e in attesa di trasformarsi in accordo di programma, ndr) dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte, dall'Università, dal Politecnico e dal Ministero della Cultura.

Un territorio in trasformazione

A illustrare lo stato dell'arte di un territorio in generale trasformazione è stato l'assessore all'urbanistica del Comune Paolo Mazzoleni nel corso di una Commissione sul tema andata in scena nel pomeriggio di ieri: “Adesso possiamo concretamente parlare di futuro della Manifattura Tabacchi perché si inserisce in un contesto urbano investito dal passaggio della metropolitana, dalla sistemazione del Trincerone e della revisione del sistema fiume-parchi".

"L'obiettivo - ha aggiunto Mazzoleni - è quello di recuperare le palazzine storiche e di naturalizzare le aree dove sorgono tutti gli edifici che si possono demolire, tra cui quelli ex Fimit di nostra proprietà: secondo le stime, la superficie coperta verrà ridotta da 26mila e 500 metri quadrati a 18mila e 700, con il sogno di unire i parchi”.

Le prossime tappe

Mazzoleni ha poi annunciato le prossime tappe del percorso, specificando gli usi che verranno fatti a lavori ultimati: “L'unico vincolo è rappresentato dall'approvazione dell'appalto integrato entro dicembre 2023 per non perdere i fondi del Pnrr, dopodiché si potrà procedere con il progetto esecutivo e partire con i lavori tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Anche se, al momento, non esistono né budget né tempi certi sono ottimista: comprendo le diffidenze, ma rispetto al passato ci saranno dei notevoli vantaggi perché ogni ente dovrà trovare un finanziamento più piccolo per la propria parte di lavori anziché un unico grande importo".

"Oltre agli spazi da destinare agli atenei e a una residenza universitaria, vogliamo anche offrire servizi pubblici al quartiere valutando l'inserimento, ad esempio, dell'anagrafe”, ha concluso Mazzoleni.