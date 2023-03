Emergenza migranti, dopo gli sbarchi Torino è pronta: "Abbiamo sempre trovato una soluzione"

Sbarchi e migranti . Anche Torino e il Piemonte osservano con interesse l'evolversi della situazione a Lampedusa. E sulla gestione dell'arrivo di tante persone in cerca di scampo da fame e guerre. Come spiega il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto , " il riparto (degli stranieri in arrivo, ndr) è nazionale. Per noi è un'emergenza che definire importante è un eufemismo. Ma alla fine riusciamo sempre a dare a tutti un pasto e un letto e anche di più" .

300 gli arrivi attesi a in Piemonte

Lo ha detto a margine dell'inaugurazione della sede ristrutturata di Ascom, in via Massena. Per quanto riguarda le cifre, "in tutto saranno 300 gli arrivi in Piemonte e Torino ne assorbirà un 40-45%. Sappiamo che per il futuro potrebbero arrivarne altri. Siamo pronti e fin qui siamo sempre riusciti a fare fronte alle necessità. Lo faremo ancora", è fiducioso il prefetto.