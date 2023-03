Murazzi, dopo la bici lanciata non solo la rete: "Pensiamo a un obbligo di stallo per i mezzi in sharing"

Ruberto: "Restituire l'ordine ai mezzi in sharing"

Come spiega il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, "si è discusso di allontanare dai Murazzi gli stalli di biciclette e monopattini, ma anche di obbligare gli utenti a ricollocare i mezzi negli stalli stessi, non solo lungo il fiume, ma un po' in tutto il centro. Questo restituirebbe anche un po' di ordine nella distribuzione di questi mezzi in sharing". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione della sede ristrutturata di Ascom Torino, in via Massena.