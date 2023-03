Bocconi avvelenati nell'area cani: il sindaco di Grugliasco incontra i residenti di Borgata Paradiso

Allarme sicurezza nell'area cani e al Parco Paradiso, al confine tra Grugliasco, Collegno e Torino, dove numerosi animali sono stati vittima di bocconi con chiodi o avvelenati. Alcuni di questi sono deceduti, altri operati d'urgenza.

Proprio per questo, i cittadini delle tre città, residenti nelle zone limitrofe, hanno richiesto un incontro pubblico all'Amministrazione Comunale di Grugliasco. "Sono otto anni purtroppo che questi tentativi di uccidere i quattrozampe proseguono e a oggi non si è ancora trovata una soluzione", spiegano. "Nelle ultime settimane il fenomeno si è acutizzato con la presenza di bocconi e veleno sia nell'area cani che all'interno del Parco Paradiso, mettendo in pericolo anche i bambini".