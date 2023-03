Processo plusvalenze Juve, tutto rinviato al 10 maggio

Tutto rinviato a maggio. Così si è conclusa l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus, che vede 13 imputati, tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli e la stessa società, chiamata in causa come persona giuridica.

Udienza aggiornata al prossimo 10 maggio

La Juventus ed Ernst & Young sono state citate come responsabili civili nel processo sui conti della società bianconera. Il gup Marco Picco ha accolto una richiesta di alcune aspiranti parti civili. L'udienza è stata aggiornata al 10 maggio per discutere ulteriormente il loro ingresso nel processo. La Juve è già presente fra gli imputati del procedimento in qualità di persona giuridica.

Tra i difensori anche l'ex ministro Paola Severino

Del team difensivo fa parte anche l'avvocata Paola Severino, già ministro della Giustizia. L'udienza si è svolta nella Maxi aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino. L'aula a fianco, la Maxi 1, è intitolata a Giuseppe Casalbore, il giudice che condusse il processo di primo grado alla società bianconera per la questione doping all'inizio degli anni Duemila.

Dybala e Ronaldo non presenti in aula

Né Cristiano Ronaldo né Paulo Dybala erano presenti in aula. In base al materiale raccolto dagli inquirenti, entrambi i calciatori potrebbero rivendicare dalla società bianconera una parte degli stipendi arretrati. Invece fra i presenti figurano la Consob e gli avvocati di una trentina di piccoli azionisti e di alcune associazioni, tra cui il Codacons e il Sindacato Italiano tutela investimenti.