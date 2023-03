“Agamennone” e “Coefore/Eumenidi” in scena al Teatro Carignano

Davide Livermore porta in scena la Trilogia dell'Orestea al teatro Carignano. L'opera si sviluppa in due spettacoli: "Agamennone", in scena dal 28 al 31 marzo e "Coefore / Eumenidi", dal 4 al 6 aprile. Il 1° e il 2 aprile spazio invece alle "Maratone Orestea".

Agamennone, Coefore ed Eumenidi sono la trilogia più cruda e violenta della tragedia classica, oltreché l’unica ad essere arrivata fino a noi nella sua integrità. In questi allestimenti nati all’interno della cornice del teatro greco di Siracusa, Davide Livermore non concede alcuno sconto alla loro ferocia e traspone il mito in una fastosa quanto decadente atmosfera Anni Trenta. All’interno di uno spazio scenico di grande impatto visivo, dominato da ledwall che trasmettono immagini spettrali e minacciose, e riempito da una sofisticata partitura musicale, Livermore dona nuova linfa a questa epica storia di potere e violenza sull’orlo dell’abisso.