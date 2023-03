Settimo Torinese, il tavolo verde per celebrare il Memorial Giovanni Ossola: "Viviamo nella città che lui ha immaginato" [FOTO]

Un successo di partecipanti e di pubblico, a Settimo Torinese, per il memorial Giovanni Ossola di biliardo. Un fascino, quello per il tavolo verde e le stecche, che non conosce età e che si tramanda di generazione in generazione, così come il ricordo delle persone care. E importanti, proprio come Giovanni Ossola per Settimo.



"Giovanni Ossola è un sindaco che ha cambiato completamente la nostra città. Molti dei luoghi che noi oggi viviamo, sono nati dalla sua visione di Settimo durante i suoi 17 anni da primo cittadino - dice la sindaca, Elena Piastra -: la casa della Musica, la biblioteca, i grandi parchi. Anche in un'epoca in cui pochi ci pensavano. In questo periodo stiamo rivedendo il Piano regolatore, mentre l'ultima versione era la sua. Per me è un grandissimo onore, essere sindaco, ma soprattutto portare avanti alcune delle sue visioni".



L'appuntamento è stato presso il luogo diventato ormai la culla di questa disciplina, in città. "Un luogo che stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di tenerlo vivo. Noi ci crediamo e continuano a portare avanti questa missione", dicono gli organizzatori.