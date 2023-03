Unito e Ceipiemonte rafforzano la loro collaborazione per fare della Regione un riferimento europeo dell'innovazione

Firmato l’accordo quadro che rafforza la collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), l’ente costituito con il sostegno regionale e del sistema camerale e universitario piemontese per la promozione del business sui mercati internazionali delle imprese del territorio e l’attrazione investimenti esteri.

Al centro, la crescita dell’innovazione e della competitività internazionale del Piemonte: è questa, infatti, una collaborazione portatrice di nuove opportunità per studenti, docenti e imprese di lavorare insieme con prospettive internazionali a vantaggio di un intero territorio, il Piemonte, da sempre culla di eccellenze produttive, tecnologiche e capitale umano di alto livello.

L’accordo si è già tradotto in attività concrete, tra cui:

· la collaborazione nell’ambito di EIT Food, Comunità Europea della Conoscenza e dell'Innovazione (Knowledge and Innovation Community - KIC) – di cui l’Università di Torino è tra i fondatori – parte dell'EIT (Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia), consorzio di oltre 50 partner di aziende leader, università, centri di ricerca e istituti di 13 paesi in Europa che mira a creare un sistema alimentare efficace, sicuro e connesso attraverso sinergie virtuose tra aziende, start-up, ricercatori e studenti di tutta Europa. Con l’obiettivo di presentare l’ecosistema piemontese come riferimento europeo per ricerca, innovazione, formazione e creazione d’impresa in ambito agroalimentare, il 20 marzo il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, la Vicerettrice alla Ricerca, Cristina Prandi, il Prof. Luca Simone Cocolin e il Presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone, hanno accolto la delegazione di EIT Food guidata dal CEO Andy Zynga e dalla Direttrice dell’EIT Food Sud Begoña Perez Villareal. Il giorno seguente la delegazione è stata ricevuta anche dalla Camera Commercio di Cuneo e ha visitato Agrion (la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese) e il Centro di Ricerca e Sviluppo della Nutkao.

· il primo Graduate Program di Ceipiemonte, partito ufficialmente a gennaio. Si tratta di un programma di inserimento di 10 talenti nel team di Ceipiemonte, attraverso un percorso di alta formazione professionalizzante in tema di internazionalizzazione: oltre al training on the job, i neolaureati approfondiscono le proprie conoscenze frequentando un Master organizzato dall’Università di Torino.

· l’avvio di tirocini innovativi che, nell'ambito dell'alleanza universitaria europea Unita - Universitas Montium, vedranno l'inserimento di un team interdisciplinare di neolaureati dell'Università di Torino e faciliteranno il rinnovamento degli strumenti e dei processi di Ceipiemonte a favore dell’internazionalizzazione delle imprese piemontesi.

“L’accordo tra l'Università di Torino e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione rappresenta – dichiara il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna – un ulteriore passo importante verso il potenziamento delle sinergie per l’innovazione e la competitività internazionale del territorio. Intorno alle parole chiave del nostro modello di sviluppo locale, cioè innovazione e internazionalità, l’Università e il mondo delle imprese integrano competenze al più alto livello, in particolare in fatto di innovazione tecnologica e alta formazione. In una prospettiva sempre maggiore operatività e concretezza attraverso il rafforzamento dei rispettivi network, con i programmi di formazione avanzata, con sempre nuove opportunità per chi studia e per chi fa ricerca. Questo accordo arriva così ad un secondo grado di applicazione in ambiti strategici. Così è stato con EIT Food e così sarà per i prossimi nuovi progetti che insieme ci vedranno protagonisti”.

“L’Università di Torino, da sempre leva di competitività per tutto il territorio, è un nostro Socio e la volontà di collaborare ancora più intensamente porterà nuove e concrete occasioni per tutto il sistema economico piemontese. – dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. Nel nostro ruolo di ponte con il mondo imprenditoriale locale e internazionale e di attenti conoscitori dei mercati globali, lavoreremo fianco a fianco con l’Università nello sviluppo di iniziative innovative e in progetti di ricerca con partenariato internazionale nel campo della formazione e dell’internazionalizzazione. Le azioni che abbiamo avviato stanno dando forma a un percorso congiunto e concreto che darà benefici alle imprese di tutto il territorio piemontese”.