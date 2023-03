Un “kit di benvenuto” per gli studenti fuori sede, è la nuova proposta della Circoscrizione 8

Un "kit di benvenuto" per gli studenti fuori sede che vengono a Torino. È la proposta lanciata dalla Circoscrizione 8 per realizzare un progetto informativo con all’interno tutte le proposte e offerte culturali, sportive e ricreative che la città offre, insieme a biglietti omaggio per cinema, teatri e musei.

La proposta parte dalla 8, che presenta un territorio ricco di sedi universitarie, da Architettura a Biotecnologie, ma è un invito rivolto a tutte le circoscrizioni, agli assessorati, ma anche al Politecnico e all’Unito.

“Sono oltre 40 mila gli studenti provenienti da fuori Piemonte - spiega il coordinatore Enrico Foietta dell’ordine del giorno presentato in Consiglio -. Occorre dare servizi e accoglienza a questi giovani oltre a fare in modo che parte di loro possa restare nella nostra città. La maggior parte conosce l’intrattenimento serale, ma meno l’offerta cultura, sociale e sportiva che offre Torino”.